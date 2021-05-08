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Происшествия
Сюжет: Крупные взятки

Задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Бишкека

За вымогательство взятки в особо крупном размере задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«В декабре 2020 года, пообещав предотвратить аннулирование лицензии на право пользования недрами, подозреваемый К.У.А. получил взятку в размере $20 тысяч. Кроме того, пользуясь должностным положением, он потребовал от заявителя сделать ремонт своей квартиры, в том числе приобрести мебель и бытовую технику на сумму более 450 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан накануне и водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193358/
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