За вымогательство взятки в особо крупном размере задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Бишкека. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«В декабре 2020 года, пообещав предотвратить аннулирование лицензии на право пользования недрами, подозреваемый К.У.А. получил взятку в размере $20 тысяч. Кроме того, пользуясь должностным положением, он потребовал от заявителя сделать ремонт своей квартиры, в том числе приобрести мебель и бытовую технику на сумму более 450 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан накануне и водворен в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.