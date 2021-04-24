В Лейлеке пограничники задержали контрабанду ГСМ и лука

Пограничники Лейлекского погранотряда совместно с сотрудниками спецслужб пресекли незаконный провоз ГСМ через госграницу. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ.

Уточняется, что в местности Ак-Босого Лейлекского района пограничный наряд задержал бензовоз DAF под управлением 26-летнего А.Т. Он хотел незаконно перевезти из Кыргызстана в Таджикистан 35 тонн дизельного топлива.

«По предварительным данным, стоимость ГСМ составила более 1 миллион 550 тысяч сомов. Кроме того, в местности Сай Лейлекского района пограничники задержали Hyundai-Porter под управлением 60-летнего кыргызстанца Р.А. и пассажира, 45-летнего Р.А. Они пытались провезти 120 мешков репчатого лука из Таджикистана в КР», — сообщили в Погранслужбе ГКНБ.