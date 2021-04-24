Избиение мальчика в Канте. Отчим признал вину

В Иссык-Атинском районе мужчина, избивший своего пасынка, признал свою вину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что обвиняемый не находится под стражей, так как дело зарегистрировано в ЕРПП по Кодексу о проступках.

«Во время судебного заседания представитель потерпевшего — мама мальчика сообщила, что в январе ребенок жаловался на то, что отчим побил его кочергой. Женщина не стала обращаться в милицию, поскольку супруг попросил у нее прощения. Этот факт обвиняемый не подтверждает. Он сообщил, что дети играли во дворе, один у другого пытался отобрать и сам себе нанес травму на ноге», — сообщили редакции.

Напомним, в мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором мужчина избивает маленького ребенка. Выяснилось, что инцидент произошел в феврале в Иссык-Атинском районе. С заявлением в милицию обратилась 25-летняя К.Б. Она просила принять меры в отношении своего сожителя, который избил ее сына, записал это на видео, а затем отправил ей в WhatsApp.