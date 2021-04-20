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Происшествия

Задержан подозреваемый в похищении девушки. Ее родители отказались от претензий

Сотрудники ОВД Аламединского района задержали по подозрению в похищении девушки 22-летнего жителя Чуйской области. Однако ее родители отказались писать заявление и уверяют, что пара этой осенью планирует пожениться. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«В милицию обратилась подруга девушки. С ее слов, она вызывала для своей знакомой такси. Принявший заказ водитель позже перезвонил и рассказал, что по приезде на указанный адрес неизвестный молодой человек посадил его пассажирку в свою машину и увез в сторону объездной дороги», — рассказали подробности в пресс-службе.

Оперативникам удалось найти автомашину, на которую указал таксист. Водителя и пассажирку задержали и доставили в отделение милиции.

«При опросе выяснилось, что никакого похищения не было. Девушка добровольно села в машину своего парня. Молодые люди дружат с 9-го класса и осенью планируют пожениться. Сотрудники милиции допросили родителей молодых людей, которые подтвердили этот факт и отказались от претензий», — уточнили в ГУВД.

Отмечается, что, несмотря на отказ сторон от претензий друг к другу, досудебное производство по этому факту продолжается.

Напомним, 5 апреля похитили, а затем убили 26-летнюю Айзаду Канатбекову. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми.

Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. В итоге МВД наказало 44 сотрудника милиции, в том числе должности лишился глава ГУВД столицы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190809/
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