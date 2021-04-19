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Двое кыргызстанцев задержаны в Алматы с крадеными телефонами

Двое кыргызстанцев задержаны в Алматы с крадеными телефонами и гаджетами. Об этом сообщил сайт Avesta-news.kz.

По его данным, семь крупных скупщиков краденого задержаны с начала года полицейскими Алматы.

Всего у них изъято свыше 750 сотовых телефонов, 60 ноутбуков и пять планшетов.

«...Согласно законодательству, за скупку краденого предусмотрена уголовная ответственность по статье 196 УК Республики Казахстан — приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Санкция предусматривает штраф в размере от 20 до 160 месячных расчетных показателей либо лишение свободы сроком до 5 лет. Однако в практике немало эпизодов преступного промысла любителей легкой наживы. Их незаконная деятельность ликвидирована в ходе спецопераций. В двух случаях с крадеными телефонами и гаджетами были задержаны граждане Киргизии», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/190635/
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