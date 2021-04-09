В Якутии задержали кыргызстанца, пропагандирующего радикальный ислам

Гражданин Кыргызстана размещал на своих страницах в соцсетях материалы, пропагандирующие деятельность террористических организаций. Об этом сообщил сайт news.ykt.ru.

По его данным, управление ФСБ по Якутии завершило расследование уголовного дела в отношении 20-летнего гражданина КР, обвиняемого в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 «Пропаганда терроризма в интернете» УК РФ.

Следствие установило, что мужчина полностью разделяет идеологию радикального ислама.

«Его к совершению противоправного деяния подтолкнула неприязнь к представителям иных конфессий и мусульманам, исповедующим традиционные течения ислама. Он размещал на личной странице в социальной сети материалы, пропагандирующие деятельность террористических организаций», — отмечает агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следственное подразделение УФСБ собрало достаточную доказательную базу вины фигуранта уголовного дела. Обвиняемый заключен под стражу.