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Два года проведет в колонии России кыргызстанец, обвиненный в экстремизме

Российский суд отправил в колонию гражданина Кыргызстана, обвиняемого в участии в запрещенной религиозной организации. Об этом сообщило сетевое издание «Интерфакс».

Как установил суд, 35-летний фигурант к 2016 году стал приверженцем идеологии международного религиозного объединения (название не уточняется), которое запрещено на территории РФ.

Он оборудовал в бытовке комнату для молитвы и проводил в жилом городке «Рудник» Кингисеппского района религиозные мероприятия.

Как отмечается, мужчина женат, отец четверых детей и положительно характеризуется на родине.

С учетом этих обстоятельств суд назначил фигуранту наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Обнаруженную у него экстремистскую литературу уничтожили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/164443/
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