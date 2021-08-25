Кыргызстанцы совершили 916 преступлений в Москве

С начала года граждане Кыргызстана совершили в Москве 916 преступлений. В большинстве случаев их жертвами стали свои же соотечественники. Об этом стало известно в ходе встречи посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александром Половинкой.

«Руководство полиции сообщило о значительном увеличении с 2019-го количества совершаемых в Москве гражданами Кыргызстана преступлений и правонарушений. Только за семь месяцев текущего года в российской столице зарегистрировано 916 преступлений (в основном против личности) с участием граждан республики. Обращено внимание на то, что в большинстве случаев неправомерные действия совершаются гражданами в отношении своих же соотечественников», — говорится в сообщении пресс-службы посольства.

Фото пресс-службы посольства КР в РФ

Посол в свою очередь отметила, что консульский отдел ежедневно отслеживает СМИ и реагирует на сообщения о неправомерных задержаниях и арестах кыргызстанцев, поступающие на горячую линию. Руководство московской полиции заверило о готовности пресекать все возможные нарушения со стороны своих подчиненных.

Итогом встречи стало согласование порядка взаимодействия посольства Кыргызстана и ГУВД Москвы.