Внимание, розыск! В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова

В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.
По его данным, 5 апреля примерно в 4.30 женщина на своем автомобиле Hоnda (09KG 911 ABJ) выехала из дома по улице Мичурина и не вернулась до сих пор.
Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, обесцвеченные волосы ниже плеч, зеленые глаза, на лице веснушки.
Тех, кто владеет информацией о местонахождении Натальи Худяковой, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.