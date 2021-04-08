Внимание, розыск! В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова

В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова

По его данным, 5 апреля примерно в 4.30 женщина на своем автомобиле Hоnda (09KG 911 ABJ) выехала из дома по улице Мичурина и не вернулась до сих пор.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, обесцвеченные волосы ниже плеч, зеленые глаза, на лице веснушки.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Натальи Худяковой, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.