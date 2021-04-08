18:48
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Происшествия

Внимание, розыск! В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова

В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова

По его данным, 5 апреля примерно в 4.30 женщина на своем автомобиле Hоnda (09KG 911 ABJ) выехала из дома по улице Мичурина и не вернулась до сих пор.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, среднего телосложения, обесцвеченные волосы ниже плеч, зеленые глаза, на лице веснушки.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении Натальи Худяковой, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/189262/
просмотров: 577
Версия для печати
Материалы по теме
В России задержали кыргызстанцев, объявленных в межгосударственный розыск
В Москве задержан кыргызстанец, находившийся в розыске за избиение мужчины
Пропавшую 23-летнюю жительницу Бишкека Мимозу Мырзакмат кызы нашли
Внимание, розыск! В Бишкеке пропала 23-летняя Мимоза Мырзакмат кызы
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Полиция Алматы просит опознать подозреваемого в мошенничестве кыргызстанца
Причастен к выводу денег из страны. ГКНБ разыскивает Бахтияра Жолдошбаева
Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 35-летний Амантур Кочорбаев
Разыскиваемый на родине за мошенничество гражданин Болгарии задержан в Бишкеке
В Бишкеке объявили в розыск активного члена запрещенного «Хизб ут-Тахрира»
Популярные новости
Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на&nbsp;новое рассмотрение Дело сына Камчыбека Ташиева отправлено на новое рассмотрение
Похищение невесты в&nbsp;Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и&nbsp;мужчины Похищение невесты в Бишкеке. Милиция нашла тела девушки и мужчины
В&nbsp;Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в&nbsp;изнасиловании девочки В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки
В&nbsp;Бишкеке похитили девушку В Бишкеке похитили девушку
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
18:46
Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаживает кустарник Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаж...
18:40
В Бишкеке началось строительство моста через реку Аламедин
18:30
9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
Убийство Айзады Канатбековой. Парламент заслушал главу МВД, но решения не принял
18:24
Внимание, розыск! В Лебединовке пропала 40-летняя Наталья Худякова