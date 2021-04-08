Контрабандный кафель. В Кыргызстан пытались незаконно ввезти товар на 800 тысяч

В Баткенской области задержали контрабанду стоимостью более 800 тысяч сомов. Об этом сообщили в Таможенной службе.

Фото ГТС. В Баткенской области задержали контрабанду стоимостью более 800 тысяч сомов

По ее данным, в селе Алга Кадамджайского района таможенники остановили автомобиль Volvo PH12. В грузовом отсеке обнаружили плиты керамические (кафель) в картонных коробках и автоматическое настольное оборудование для приготовления макарон с вытяжкой EOCENE.

Товар общей стоимостью 846 тысяч 662 сома ввезли без товаросопроводительных документов. Факт зарегистрировали в журнале учета информации.