На Иссык-Куле похитили девушку для замужества. Подозреваемый задержан в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали подозреваемого в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Уточняется, что 2 апреля примерно 23.40 в милицию поступил вызов о похищении девушки.

«На месте происшествия к инспекторам патрульной милиции с заявлением обратилась 25-летняя Ж. Д. Она просила принять меры в отношении малознакомого мужчины, который против воли похитил ее с Иссык-Кульской области и привез в Бишкек. Был задержан 21-летний Б. К. и доставлен в УВД Октябрьского района столицы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УПСМ.