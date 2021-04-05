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Происшествия
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

На Иссык-Куле похитили девушку для замужества. Подозреваемый задержан в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали подозреваемого в похищении девушки для вступления в брак. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

Уточняется, что 2 апреля примерно 23.40 в милицию поступил вызов о похищении девушки.

«На месте происшествия к инспекторам патрульной милиции с заявлением обратилась 25-летняя Ж. Д. Она просила принять меры в отношении малознакомого мужчины, который против воли похитил ее с Иссык-Кульской области и привез в Бишкек. Был задержан 21-летний Б. К. и доставлен в УВД Октябрьского района столицы для дальнейшего разбирательства», — сообщили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188813/
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