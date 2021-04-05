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Происшествия

За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 582 нарушения ПДД

За прошедшую неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 582 нарушения ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Патрульной службы милиции.

По ее данным, 59 водителей управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 15 передвигались на машинах с тонировкой, без водительских удостоверений остановили 88 человек, по проекту «Безопасный город» ПДД нарушили 113 граждан.

На штрафстоянку поставили 502 транспортных средства.

Сотрудники УПСМ просят горожан ради своей безопасности строго соблюдать Правила дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188761/
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