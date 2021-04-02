Падение мальчика с высоты. Милиция начала досудебное производство

Факт падения мальчика с окна третьего этажа зарегистрирован в ЕРПП. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

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Уточняется, что досудебное производство начато по статье «Оставление в опасности» УК КР.

«Шестилетний А. А. выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома. На место выезжали сотрудники УПСМ и медики скорой медицинской помощи, где мальчику оказали первую медицинскую помощь, и он был госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. По полученным данным, А. А. дома находился один. Со слов врачей, упавший мальчик не имеет переломов и в настоящее время проходит обследование. Состояние ребенка стабильное», — сообщили в УВД.

Напомним, шестилетний ребенок выпал из окна третьего этажа многоквартирного дома.