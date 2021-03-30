Тонна контрабандной кураги. В Кыргызстан пытались незаконно провезти сухофрукты

В Кыргызстан пытались незаконно провезти контрабандные сухофрукты. Об этом сообщили в ГПС КР.

По информации ведомства, в селе Кара-Бак Баткенской области пограничный наряд задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter, водитель которой пытался провезти из Таджикистана в Кыргызстан товар стоимостью 400 тысяч сомов.

«Mercedes-Benz Sprinter управлял гражданин КР И. С., который нелегально, вне пункта пропуска, пытался провезти из Таджикистана в Кыргызстан 1 тысячу килограммов сухофруктов — кураги. По предварительным данным, стоимость груза составила около 400 тысяч сомов. После оформления соответствующих документов задержанный и товар были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства», — сказали в ГПС.