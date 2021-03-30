Земельный участок в центре Бишкека вернули в госсобственность

Органы прокуратуры Бишкека возвратили в государственную собственность имущество стоимостью свыше 95 миллионов сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, возвращен в госсобственность имущественный комплекс: нежилые помещения части первого и подвального этажей площадью 353,8 квадратных метра и земельный участок площадью 1,65 тысячи квадратных метров, расположенные на пересечении улиц Киевской и Панфилова.

Общая оценочная стоимость — 95 миллионов 361 тысяча сомов.

Установлено, что в нарушение указа президента КР от 16 февраля 1995 года Фондом госимущества на основании распоряжения правительства принято решение о передаче частному лицу земельного участка площадью 2,1 гектара. В дальнейшем незаконно произведены сделки с указанным объектом.

В этой связи прокуратурой внесены иски в судебные органы о признании распоряжения правительства, приказа Фонда госимущества, постановления мэрии Бишкека, государственного акта о праве частной собственности, а также последующих сделок с указанным объектом недействительными.

По результатам судебных разбирательств исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

На основании предписания прокуратуры от 15 марта Фондом по управлению государственным имуществом имущественный комплекс принят в государственную собственность.