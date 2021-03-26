17:00
USD 84.80
EUR 100.11
RUB 1.11
Происшествия
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

В ИВС у заключенных выявили синяки и ссадины, но от претензий они отказались

Сотрудники аппарата акыйкатчи провели проверку ИВС ГУВД Бишкека по поступившему сигналу об избиении задержанных. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника.

Уточняется, что в ходе инспекции сотрудники побеседовали с задержанными, находящимися в двух камерах. У некоторых из заключенных имелись ссадины и синяки.

«Задержанные сообщили, что 24 марта администрация ИВС провела обыск в камерах, в ходе которого к ним применили физическую силу. Для проверки в ИВС прибыл сотрудник надзорного органа, но задержанные отказались обращаться в прокуратуру с заявлением и сообщили, что каких-либо жалоб на администрацию не имеют. Кроме того, в ИВС приезжал и сотрудник прокуратуры Бишкека. Во время полного обхода ИВС все задержанные заявили, что у них нет претензий и жалоб на условия содержания. Лишь двое задержанных выразили несогласие с ведением следствия», — сообщили в аппарате омбудсмена.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187767/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат: Мурата Примбердиева не отпускают на обследование
Следственно-арестованных содержат в ИВС дольше положенного. Это нарушение
COVID-19. Медработнику ИВС ГУВД Бишкека не выплатили компенсацию
В Джалал-Абаде представители омбудсмена проверили ИВС. Какие нарушения выявлены
Задержан иностранец, пытавшийся незаконно вывезти из Кыргызстана соколов
В ИВС ГУВД Бишкека задержанный зашил себе рот и пытался покончить с собой
В Бишкеке задержали мошенницу, обещавшую помощь в получении виз в Финляндию
В Арашане 30-летний сельчанин зарубил своего отчима топором
В ИВС ГУВД Бишкека двое задержанных с положительным анализом на коронавирус
На ужасные условия содержания в Свердловском РУВД жалуются задержанные
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова
На&nbsp;дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с&nbsp;троллейбусом в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; На дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с троллейбусом в «Ак-Орго»
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Бизнес
Индия готова делиться ресурсами, опытом и&nbsp;знаниями на&nbsp;благо всего мира Индия готова делиться ресурсами, опытом и знаниями на благо всего мира
Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети Выгодные обновленные пакеты MegaCom для звонков вне сети
При покупке одного из&nbsp;флагманов Honor фитнес-трекер в&nbsp;подарок! При покупке одного из флагманов Honor фитнес-трекер в подарок!
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
26 марта, пятница
16:58
Концепцию «Кыргыз Жараны» обсудили Садыр Жапаров и глава Ассамблеи народа КР Концепцию «Кыргыз Жараны» обсудили Садыр Жапаров и глав...
16:49
Унгар-Тоо, Орто-Токойское водохранилище. Что еще осталось Кыргызстану
16:39
Переломов нет. Состояние выпавшей из окна двухлетней девочки стабильное
16:29
Вакцину AstraZeneca, возможно, будут использовать на втором этапе вакцинации
16:25
В ИВС у заключенных выявили синяки и ссадины, но от претензий они отказались