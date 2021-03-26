В ИВС у заключенных выявили синяки и ссадины, но от претензий они отказались

Сотрудники аппарата акыйкатчи провели проверку ИВС ГУВД Бишкека по поступившему сигналу об избиении задержанных. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника.

Уточняется, что в ходе инспекции сотрудники побеседовали с задержанными, находящимися в двух камерах. У некоторых из заключенных имелись ссадины и синяки.

«Задержанные сообщили, что 24 марта администрация ИВС провела обыск в камерах, в ходе которого к ним применили физическую силу. Для проверки в ИВС прибыл сотрудник надзорного органа, но задержанные отказались обращаться в прокуратуру с заявлением и сообщили, что каких-либо жалоб на администрацию не имеют. Кроме того, в ИВС приезжал и сотрудник прокуратуры Бишкека. Во время полного обхода ИВС все задержанные заявили, что у них нет претензий и жалоб на условия содержания. Лишь двое задержанных выразили несогласие с ведением следствия», — сообщили в аппарате омбудсмена.