09:59
USD 84.80
EUR 100.11
RUB 1.11
Происшествия

Взял в долг 139 тысяч сомов и пропал. Подозреваемого в мошенничестве задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

УВД Свердловского района
Фото УВД Свердловского района. Подозреваемый в мошенничестве

По ее данным, в милицию обратилась жительница Бишкека и рассказала, что 6 декабря 2019 года некий мужчина попросил у нее деньги в долг. Взял 139 тысяч 750 сомов, паспорт оставил в залог и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого. Свердловский районный суд столицы отправил мужчину под домашний арест.

В милиции считают, что задержанный может быть причастен к десяти аналогичным фактам преступлений. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187649/
просмотров: 266
Версия для печати
Материалы по теме
Осторожно, мошенники: преступники просят деньги от имени мэрии Бишкека
Заложил машину, деньги потратил. Задержан подозреваемый в мошенничестве
В Бишкеке мужчина предложил знакомому открыть бизнес, взял деньги и скрылся
На Иссык-Куле задержали судисполнителя. Его подозревают в мошенничестве
Член ОПГ обманул 66-летнюю женщину, не заплатив ей за автомобиль
В Таласе подделывали справки об отрицательных ПЦР-анализах
В Беловодском задержали члена ОПГ. Он взял кредит по поддельным документам
Осужденный из колонии организовал мошенническую схему и зарабатывал миллионы
Требуют в два раза больше. Юрист об ущербе, который вменяют владельцу La Maison
Взял деньги в долг и не вернул. Подробности дела владельца ресторана La Maison
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова
На&nbsp;дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с&nbsp;троллейбусом в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; На дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с троллейбусом в «Ак-Орго»
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Экс-главу ОАО &laquo;Северэлектро&raquo; подозревают в&nbsp;незаконном обогащении Экс-главу ОАО «Северэлектро» подозревают в незаконном обогащении
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
26 марта, пятница
09:45
Какие районы в Кыргызстане расположены в зоне высокой сейсмической уязвимости Какие районы в Кыргызстане расположены в зоне высокой с...
09:44
Взял в долг 139 тысяч сомов и пропал. Подозреваемого в мошенничестве задержали
09:25
Рост курса доллара. Нацбанк продал более $40 миллионов
09:12
Скандал в Федерации профсоюзов. Руководителя подозревают в рейдерском захвате
09:10
Контрактника Нацгвардии, который сбежал со службы, задержали через три года