Взял в долг 139 тысяч сомов и пропал. Подозреваемого в мошенничестве задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района столицы.

Фото УВД Свердловского района. Подозреваемый в мошенничестве

По ее данным, в милицию обратилась жительница Бишкека и рассказала, что 6 декабря 2019 года некий мужчина попросил у нее деньги в долг. Взял 139 тысяч 750 сомов, паспорт оставил в залог и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого. Свердловский районный суд столицы отправил мужчину под домашний арест.

В милиции считают, что задержанный может быть причастен к десяти аналогичным фактам преступлений. Ведется следствие.