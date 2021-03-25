Задержанного с 3 килограммами героина наркоторговца отпустили из-под стражи

Мужчину, задержанного с 3 килограммами героина, отпустили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР.

По ее данным, 25 января в Оше задержан ранее судимый О.С., подозреваемый в незаконном сбыте тяжелых наркотиков в особо крупном размере.

У наркоторговца обнаружено и изъято 3 килограмма 90 граммов героина. При обыске по месту жительства подозреваемого нашли другие виды тяжелых наркотиков.

Из незаконного оборота изъято также 950 граммов гашиша.

26 января мужчина заключен под стражу сроком на два месяца.

Однако, как сообщили в СБНОН МВД КР, судья Свердловского районного суда Бишкека 20 марта изменил меру пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под арестом в учреждении № 21 ГСИН, на домашний арест с проживанием в Чуйской области.

Как отметили в пресс-службе, это преступление относится к особо тяжким и предусматривает лишение свободы более чем на 12 лет со штрафом.

По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению соучастников О.С. Однако преступник, находясь на свободе, может воспрепятствовать ходу расследования и проведению оперативно-следственных мероприятий.

«Вышеуказанное решение суда органами прокуратуры не обжаловано», — отметили в СБНОН.