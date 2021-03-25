15:47
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Происшествия

Задержанного с 3 килограммами героина наркоторговца отпустили из-под стражи

Мужчину, задержанного с 3 килограммами героина, отпустили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР.

По ее данным, 25 января в Оше задержан ранее судимый О.С., подозреваемый в незаконном сбыте тяжелых наркотиков в особо крупном размере.

У наркоторговца обнаружено и изъято 3 килограмма 90 граммов героина. При обыске по месту жительства подозреваемого нашли другие виды тяжелых наркотиков.

Из незаконного оборота изъято также 950 граммов гашиша.

26 января мужчина заключен под стражу сроком на два месяца.

Однако, как сообщили в СБНОН МВД КР, судья Свердловского районного суда Бишкека 20 марта изменил меру пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под арестом в учреждении № 21 ГСИН, на домашний арест с проживанием в Чуйской области.

Как отметили в пресс-службе, это преступление относится к особо тяжким и предусматривает лишение свободы более чем на 12 лет со штрафом.

По факту проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению соучастников О.С. Однако преступник, находясь на свободе, может воспрепятствовать ходу расследования и проведению оперативно-следственных мероприятий.

«Вышеуказанное решение суда органами прокуратуры не обжаловано», — отметили в СБНОН.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187595/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области ликвидировали канал перевозки наркотиков из Казахстана
В центре Бишкека жители вновь обнаружили рекламу наркотиков
В Бишкеке задержана гражданка России, продававшая наркотики в Telegram
В Токтогульском районе задержали наркоторговца
С московского клуба до дна и обратно. История бывшей наркоманки
В Бишкеке милиция выявила скрытый канал поставок наркотиков
В центре Бишкека жители обнаружили рекламу наркотиков
В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков
В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков
В Джалал-Абадской области милиция изъяла больше 6 килограммов наркотиков
Популярные новости
Счастливый рейс. Малыша из&nbsp;Кыргызстана спас личный врач президента Турции Счастливый рейс. Малыша из Кыргызстана спас личный врач президента Турции
В&nbsp;Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова В Бишкеке после продолжительной болезни скончалась журналист Чинара Асанова
На&nbsp;дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с&nbsp;троллейбусом в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; На дорогу выехал велосипедист. Подробности ДТП с троллейбусом в «Ак-Орго»
Внимание, розыск! В&nbsp;Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 14-летний Рафаэль Исаков
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
Мобильный оператор&nbsp;О! приглашает молодежь на&nbsp;работу Мобильный оператор О! приглашает молодежь на работу
25 марта, четверг
15:42
В Баткенской области пресечена попытка контрабанды топлива В Баткенской области пресечена попытка контрабанды топл...
15:42
НДПК № 15! Гуля Алмамбетова: Любовь — это испытание
15:38
В парламенте рассматривают законопроект о преференциальном голосовании
15:31
На детской площадке в Бишкеке спасатели поймали змею
15:28
Задержанного с 3 килограммами героина наркоторговца отпустили из-под стражи