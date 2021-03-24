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Осторожно, мошенники: преступники просят деньги от имени мэрии Бишкека

Горожанам в соцсетях и мессенджерах поступают сообщения от якобы руководителей мэрии Бишкека. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, мошенники просят перевести деньги под различным предлогом (приобретение техники, оказание гуманитарной помощи и другое).

В мэрии отметили, что руководители и сотрудники городских служб работают строго в рамках законодательства и никаких сообщений не отправляют.

В пресс-службе призывают в случае фактов мошенничества обращаться в милицию по телефонам 102 или 610775 (сектор по противодействию коррупции мэрии Бишкека).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187481/
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