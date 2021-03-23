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Происшествия

В Чуйской области ликвидировали канал перевозки наркотиков из Казахстана

В Чуйской области ликвидировали канал перевозки наркотиков из Казахстана в Кыргызстан. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По ее данным, в начале марта оперативники задержали мужчину, подозреваемого в перевозке и сбыте наркотиков. При осмотре автомобиля обнаружили и изъяли 115 граммов гашиша, принадлежащих пассажиру — уроженцу Казахстана.

По установленным данным, 49-летний мужчина перевозил наркотики из Казахстана в Кыргызстан. В ходе следствия на территории Чуйской области при сбыте наркотиков задержали соучастника — 31-летнего кыргызстанца.

Факт зарегистрировали в ЕРПП и начали досудебное производство по статье 267 «Сбыт наркотиков» УК КР. Задержанного заключили под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187337/
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