Заложил машину, деньги потратил. Задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилями

По ее данным, 18 марта в милицию обратился житель Бишкека и рассказал, что неделей ранее некий мужчина под предлогом аренды взял авто Honda Odyssey стоимостью 500 тысяч сомов. Подозреваемый заложил машину третьим лицам, а полученные деньги потратил на свои личные нужды.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Установлена также его причастность в совершении трех аналогичных фактов преступлений.