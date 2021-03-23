Напугали зрителей. Слоны устроили драку в Казанском цирке

Один слон напал на другого во время дневного представления в Казанском цирке. Об этом пишет РИА новости.

Дрессировщики отогнали животных, никто не пострадал. На распространившихся в соцсетях видеокадрах видно, как один слон повалил другого на борт манежа, повредив ограждение. Зрители с ближайших рядов спешно покинули свои места.

Инцидент произошел во время представления «Шоу слонов и магия цирка».

Агрессивное поведение слонов было вызвано их межличностными отношениями. Одно животное разозлилось на другое, и произошел конфликт, причем такое иногда случается и в дикой природе.

«У них матриархат, и бывает так, что они делят первенство, выясняя, кто в доме хозяин», — сказал дрессировщик Московского цирка имени Никулина Андрей Дементьев-Корнилов.