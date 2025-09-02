20:36
Госцирк приглашает на новую программу с участием Дана Запашного

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева приглашает на новое представление — представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка.

С 6 сентября до 5 октября гостей ждут захватывающие акробатические номера, животные, которые порадуют вас своими талантом и харизмой, яркие клоуны, завораживающая музыка и потрясающие костюмы, создающие атмосферу настоящего праздника.

Кульминацией шоу станет выступление любимицы публики шимпанзе Бони и Дана Запашного.

В программе примут участие артисты из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
