В селе Беловодском женщина во время ссоры убила собутыльника

В селе Беловодском по подозрению в убийстве задержана сорокалетняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 21 марта примерно в 16.30 в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«По подозрению в совершении преступления задержана сорокалетняя А.Ж. По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Московского района», — сообщили в ГУВД.