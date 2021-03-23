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Происшествия

В селе Беловодском женщина во время ссоры убила собутыльника

В селе Беловодском по подозрению в убийстве задержана сорокалетняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 21 марта примерно в 16.30 в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«По подозрению в совершении преступления задержана сорокалетняя А.Ж. По предварительным данным, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Подозреваемая водворена в ИВС ОВД Московского района», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187256/
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