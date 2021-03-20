Таджикистанцы добывали щебень в местности Сай. Их остановили пограничники

В селе Кулунду Баткенской области таджикистанцы пытались вывезти щебень из местности Сай. Об этом 24.kg сообщают читатели.

По их словам, сегодня в обед они добывали измельченный камень под мостом, на месте работала спецтехника. Местные жители были вынуждены обратиться к пограничникам.

В пресс-службе Пограничной службы ГКНБ 24.kg подтвердили информацию и сказали, что работы по добыче щебня остановлены. По требованию пограничного наряда Кыргызстана таджикская сторона убрала технику с места добычи.

Обстановка на данном участке кыргызско-таджикской госграницы стабильная.