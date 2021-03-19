Вымогательство взятки. Следователя Чуйского ОВД водворили в ИВС

В Токмаке с поличным при получении денежных средств в размере 40 тысяч сомов задержан старший следователь ОВД Чуйского района А.у.Ч. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что задержанный вымогал у местного жителя $2 тысячи за прекращение материалов досудебного производства по факту мошенничества.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки». Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ», — сообщили в ведомстве.

Отметим, ранее сообщалось о задержании троих следователей ОВД Чуйского района.