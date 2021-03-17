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Происшествия

В Бишкеке задержана гражданка России, продававшая наркотики в Telegram

В Бишкеке провели операцию по ликвидации устойчивого канала сбыта психотропных и наркотических веществ. Об этом сообщила пресс-служба СБНОН МВД КР.

По ее данным, в рамках материала досудебного расследования установлена личность женщины, наладившей сбыт наркотических и психотропных веществ в Бишкеке через социальные сети и Telegram под аккаунтом LuCHiKso.

По подозрению задержана 27-летняя гражданка России К.А. В ходе проведения обыска на месте проживания подозреваемой обнаружены препараты неизвестного происхождения в виде таблеток, курительные принадлежности в виде лампочек, трубочек и буликов (прибор для употребления курительных смесей).

Согласно заключению судебно-химического исследования, обнаруженные и изъятые вещества (41 грамм) являются новым психоактивным веществом.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186736/
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