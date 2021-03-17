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Происшествия

Член ОПГ обманул 66-летнюю женщину, не заплатив ей за автомобиль

В Кыргызстане задержан член ОПГ, подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в марте этого года в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась 66-летняя жительница области. Мужчина взял у нее автомобиль «Опель» стоимостью $5 тысяч, обещал отдать деньги в течение нескольких дней. Прождав его несколько дней, обманутая женщина написала заявление в милицию.

Факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, ОВД Аламединского района начало досудебное расследование по статье 204 (мошенничество) УК КР.

Накануне задержан 41-летний Т.К., подозреваемый в совершении преступления. Он состоит на оперативном учете в МВД как член организованной преступной группировки.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186730/
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