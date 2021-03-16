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Происшествия

Средства Фонда развития Иссык-Кульской области расходовали не по назначению

Фондом развития Иссык-Кульской области задачи по обеспечению рационального и эффективного использования поступающих ежегодно от «Кумтор Голд Компани» денежных средств, предназначенных на создание благоприятных условий для социально-экономического развития региона, не исполнены. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Средства фонда в течение длительного времени систематически, без каких-либо оснований расходовали на другие цели, не имеющие отношения к социально-экономическому развитию области. Более того, сметы финансирования строительства и ремонта различных объектов составляли и утверждали без разработанной в установленном порядке проектно-сметной документации лишь по субъективному решению должностных лиц органов управления фонда. 

За 2015-2020 годы государству причинили ущерб в сумме более 150 миллионов сомов.

«Целевое использование выделенных на указанные выше цели денег в последующем не контролировали, вследствие чего значительная часть средств присваивалась путем составления подложных документов. Это свидетельствует о том, что органы управления фонда создали устойчивую коррупционную схему вывода государственных финансовых средств в частное распоряжение для дальнейшего бесконтрольного использования, растраты и хищения», — говорится в сообщении.

Материалы проверки зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 319 (коррупция) УК КР. Дальнейшее расследование передано в следственное управление ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186684/
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