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Происшествия

В Беловодском задержали члена ОПГ. Он взял кредит по поддельным документам

В Московском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в феврале в Сокулукском районе мужчина предоставил фиктивные документы в одну из микрокредитных компаний, получил кредит на сумму 200 тысяч сомов и скрылся.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан в селе Беловодском. Им является 38-летний А.А. Он состоит на оперативно-превентивном учете МВД как член ОПГ. Задержанный взят под стражу», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186593/
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