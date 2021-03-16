В Беловодском задержали члена ОПГ. Он взял кредит по поддельным документам

В Московском районе задержан подозреваемый в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что в феврале в Сокулукском районе мужчина предоставил фиктивные документы в одну из микрокредитных компаний, получил кредит на сумму 200 тысяч сомов и скрылся.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан в селе Беловодском. Им является 38-летний А.А. Он состоит на оперативно-превентивном учете МВД как член ОПГ. Задержанный взят под стражу», — сообщили в ГУВД.