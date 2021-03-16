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Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

В Сокулуке пьяный отец избил сына. Мама ребенка отказалась от претензий

Сокулукский районный суд признал виновным А.М. по статье «Истязание». Об этом сообщается в приговоре суда.

В документе указывается, что мужчина сильно избил своего 12-летнего сына. Мама мальчика отказалась от претензий к супругу.

«Мальчик в присутствии официального представителя, своей мамы, рассказал, что в день, когда все случилось, он был сначала у тети. Отец звонил, а он не взял трубку. Когда пришел домой, папа был пьян, стал ругаться, а затем побил его. От удара ребенок ударился головой о стену», — говорится в приговоре.

В суде мама мальчика сообщила, что в больницу ребенка отвез свекор. Мальчик пролежал в реанимации несколько дней.

«По словам мамы, она не имеет претензий к своему мужу. Женщина показала, что с супругом помирилась и отказывается от частно-публичного обвинения», — сообщается в решении суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186559/
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