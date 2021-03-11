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Происшествия

В Баткенской области напали на сотрудников ГКНБ. Избили двух чекистов

В Баткенской области напали на сотрудников ГКНБ, двое получили телесные повреждения. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел во время пресечения потока контрабанды.

«Двадцать человек во главе с Маширапом Абдусаламовым оказали физическое сопротивление сотрудникам спецслужб и применили огнестрельное оружие. Они пытались спровоцировать массовое столкновение группы контрабандистов с работниками ГКНБ и не допустить процессуального документирования преступления», — говорится в сообщении.

Двум большегрузным авто из шести без государственных номерных знаков удалось скрыться. В результате провокации двум сотрудникам ГКНБ нанесли телесные повреждения. Участников инцидента задержали, на месте работает следственно-оперативная группа.

ГКНБ продолжает устанавливать все обстоятельства и участников совершенного преступления и предупреждает жителей приграничных населенных пунктов об уголовной ответственности за подобные преступления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186135/
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