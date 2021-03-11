17:32
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.15
Происшествия

Массовая драка школьниц в Бишкеке. 13-летних девочек доставили в милицию

В Бишкеке милиционеры установили личность всех участниц массовой драки, которая произошла на улице Фучика. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

По его информации, в драке участвовали 13-летние школьницы.

Ранее видео инцидента опубликовали на одной из страниц в Instagram.

«В драке участвовали девочки 2008 и 2007 годов рождения. Все они учатся в одной школе. Подростков доставили в милицию для выяснения обстоятельств. Также проводятся разъяснительные работы среди родителей школьниц. Следствие продолжается», — рассказали в УВД.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/186130/
просмотров: 864
Версия для печати
Материалы по теме
На Джеруе произошла драка между жителями и работником месторождения
Скандал в «Слово Кыргызстана». Тамару Слащеву восстановили в должности главреда
В Дагестане соревнования по дзюдо среди юниоров закончились массовой дракой
Драка в газете «Слово Кыргызстана». В милиции сообщили подробности
Драка в газете «Слово Кыргызстана». Милиция начала досудебное производство
В Бишкеке подрались пакистанцы. Одного из них ограбили на $1 тысячу
В Госкомитете по делам обороны подрались полковники. Прокуратура ведет проверку
Массовая драка в Сузаке. Момент инцидента попал на видео
В Федерации профсоюзов Кыргызстана драка. Избиты пять человек
В Нижней Ала-Арче произошла массовая драка. Подозреваемых задержали
Популярные новости
В&nbsp;ДТП на&nbsp;Южной магистрали погиб пассажир такси В ДТП на Южной магистрали погиб пассажир такси
Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с&nbsp;коллегами из&nbsp;Патрульной службы Сотрудница Первомайского УВД Бишкека скандалила с коллегами из Патрульной службы
В&nbsp;Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от&nbsp;сумки В Ала-Букинском районе вынесли приговор женщине, задушившей сына ручкой от сумки
Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в&nbsp;Кыргызстане Спецслужбы задержали бандгруппу, планировавшую вооруженный джихад в Кыргызстане
Бизнес
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
&laquo;Гемотест&raquo; вводит сверхсрочный ПЦР-тест на&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане «Гемотест» вводит сверхсрочный ПЦР-тест на COVID-19 в Кыргызстане
Tortavita&nbsp;&mdash; натуральная радость! Tortavita — натуральная радость!
11 марта, четверг
17:18
Гостиницу «Иссык-Куль» продолжают обворовывать. Теперь крадут алюминий Гостиницу «Иссык-Куль» продолжают обворовывать. Теперь...
17:16
Кыргызско-узбекский бизнес-форум. Подписаны контракты на $127 миллионов
17:12
В Баткенской области напали на сотрудников ГКНБ. Избили двух чекистов
16:49
Массовая драка школьниц в Бишкеке. 13-летних девочек доставили в милицию
16:47
Садыр Жапаров уже поручил заняться вопросом медстраховок детей мигрантов