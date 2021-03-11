Массовая драка школьниц в Бишкеке. 13-летних девочек доставили в милицию

В Бишкеке милиционеры установили личность всех участниц массовой драки, которая произошла на улице Фучика. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района.

По его информации, в драке участвовали 13-летние школьницы.

Ранее видео инцидента опубликовали на одной из страниц в Instagram.

«В драке участвовали девочки 2008 и 2007 годов рождения. Все они учатся в одной школе. Подростков доставили в милицию для выяснения обстоятельств. Также проводятся разъяснительные работы среди родителей школьниц. Следствие продолжается», — рассказали в УВД.