Разыскиваемый на родине за мошенничество гражданин Болгарии задержан в Бишкеке

Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Кыргызстане задержали гражданина Болгарии — фигуранта международного розыска по линии международной организации уголовной полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 50-летний К.Г. разыскивается у себя на родине правоохранительными органами за финансовое мошенничество в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.

По полученным данным, преступление совершено в 2010 году, в розыск правоохранительные органы объявили его в 2018-м. Инициатор международного розыска (НЦБ Интерпола в Софии) уведомлен.

Выяснилось, что мужчина прибыл в Бишкек в 2018 году и даже успел жениться на местной жительнице.

В соответствии с законодательством КР вопросы экстрадиции относятся к компетенции Генеральной прокуратуры.