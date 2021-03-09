Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду

В Баткенской области пресекли три попытки провоза контрабандной продукции. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в селе Борбордук Лейлекского района пограничники обнаружили и задержали автомашину Hyundai Porter под управлением гражданина Таджикистана, который вне пункта пропуска пытался перевезти из Таджикистана в Кыргызстан контрабандный груз (аккумуляторы). Общий вес — 3 тонны.

В местности Сай Лейлекского района пограничный наряд обнаружил и задержал машину Mercedes-Benz Sprinter, за рулем находился кыргызстанец и пытался незаконно перевезти из соседней страны 2 тонны 500 килограммов лимонов.

В Кадамджайском районе еще один водитель хотел провезти 8 тысяч 400 лампочек в Узбекистан.

Задержанных и грузы передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.