Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду

В Баткенской области пресекли три попытки провоза контрабандной продукции. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.
В местности Сай Лейлекского района пограничный наряд обнаружил и задержал машину Mercedes-Benz Sprinter, за рулем находился кыргызстанец и пытался незаконно перевезти из соседней страны 2 тонны 500 килограммов лимонов.
В Кадамджайском районе еще один водитель хотел провезти 8 тысяч 400 лампочек в Узбекистан.
Задержанных и грузы передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.