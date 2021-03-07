В Таласе задержали большегрузы с контрабандными сигаретами: 760 тысяч пачек

Сегодня в Таласской области сотрудники ГКНБ задержали две большегрузные автомашины с контрабандными сигаретами.

По данным пресс-центра ведомства, в рамках материалов досудебного производства, зарегистрированных в ЕРПП, в Таласской области грузовики незаконно перевозили табачные изделия. Уточняется, что в них было более 760 тысяч пачек сигарет от разных производителей без соответствующих разрешительных документов. По предварительным данным, стоимость изъятого контрабандного товара составляет более 40 миллионов сомов.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных лиц к данному факту.