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Происшествия

В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 4,9

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 4,9 на территории Кыргызстана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован в 7.13 (4.13 по Москве). Эпицентр землетрясения располагался в 95 километрах к юго-востоку от Алматы на территории Кыргызстана. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185645/
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