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Происшествия

Пропавшего 59-летнего Таланта Мырзаева нашли мертвым

Пропавшего 59-летнего Таланта Мырзаева нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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Внимание, розыск! В селе Кок-Жар пропал 59-летний Талант Мырзаев

По ее данным, вчера в милицию поступило сообщение о том, что тело мужчины нашли на одной из улиц села Кун-Туу.

Сотрудники правоохранительных органов по приезде обнаружили труп без каких-либо признаков насильственной смерти. В ходе следствия выяснилось, что погибшим оказался ранее разыскиваемый Талант Мырзаев.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, ведется досудебное производство.

Отметим, что 59-летний Талант Мырзаев пропал в селе Кок-Жар 21 февраля.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/185592/
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