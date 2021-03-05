Пропавшего 59-летнего Таланта Мырзаева нашли мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, вчера в милицию поступило сообщение о том, что тело мужчины нашли на одной из улиц села Кун-Туу.

Сотрудники правоохранительных органов по приезде обнаружили труп без каких-либо признаков насильственной смерти. В ходе следствия выяснилось, что погибшим оказался ранее разыскиваемый Талант Мырзаев.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, ведется досудебное производство.

Отметим, что 59-летний Талант Мырзаев пропал в селе Кок-Жар 21 февраля.