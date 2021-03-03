Пьяный мужчина избил бывшую жену и угрожал ножом. Подозреваемого задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. В Бишкеке задержали подозреваемого в хулиганстве

По ее данным, сегодня ночью в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Логвиненко ссорятся жители.

С заявлением обратилась 29-летняя горожанка и рассказала, что ее бывший муж пришел пьяный, избил ее и угрожал ножом.

Сотрудники УПСМ задержали 33-летнего подозреваемого и доставили в УВД Первомайского района столицы. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.