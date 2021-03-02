В Бишкеке мужчина арендовал квартиры и воровал стиральные машины. Он задержан

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, 9 января в милицию обратилась Д.Д. и заявила, что малознакомый парень арендовал квартиру и украл стиральную машину стоимостью 20 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР.

По подозрению в краже задержан неоднократно судимый по аналогичным преступлениям гражданин А.Б., 1988 года рождения, и водворен в ИВС.

Отмечается, что жертвами краж подозреваемого стали еще 10 граждан, где общая сумма материального ущерба составила более 300 тысяч сомов.

Граждан, пострадавших от рук злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, в УВД просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0505788800, 0701999914, 0508102201 и 102.