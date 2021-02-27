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Происшествия

Милиция Бишкека нашла водителя авто, сбившего мужчину в «Тунгуче»

Сотрудники отдела розыска УПСМ Бишкека задержали подозреваемого, сбившего мужчину в «Тунгуче». Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

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По ее данным, автонаезд был совершен 25 февраля на улице Анкара, 1/8. Неизвестный водитель сбил М.Э., 2001 года рождения, и скрылся с места происшествия.

«Сотрудники отдела розыска задержали водителя автомобиля Volkswagen Passat С.Б., 1969 года рождения. Он доставлен в следственную службу ГУВД Бишкека для дальнейшего разбирательства, а машина водворена на специализированную стоянку», — отметили в УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184876/
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