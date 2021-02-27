В Бишкеке криминальная милиция выявила канал поставки наркотиков

Оперативники столичной криминальной милиции выявили скрытый канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, оперативники получили информацию, что на территории столицы неизвестные лица скрытно, передвигаясь на автомобиле, распространяют и поставляют в исправительные колонии наркотики в особо крупном размере.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП УВД Свердловского района и начали досудебное производство по статье 267 (Незаконное изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР», — отметили в ГУВД.

В итоге оперативники задержали подозреваемого К.А., 1999 года рождения. Во время осмотра его автомобиля марки Daewoo Matiz в багажнике обнаружен и изъят мешок, внутри которого находилось 20 брикетов, обмотанных скотчем, наполненных веществом растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Общий вес изъятого составил 9 килограммов 300 граммов. Экспертиза показала, что вещество в брикетах — марихуана.

Задержанный водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления возможной причастности других подозреваемых к незаконному обороту наркотиков.