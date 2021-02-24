09:19
USD 84.65
EUR 102.43
RUB 1.14
Происшествия

В Бишкеке выявили 336 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД

В Бишкеке за неделю зафиксировали 336 нарушений ПДД со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, из них 73 авто с российскими номерными знаками, 9 — с армянскими, 8 — с азербайджанскими. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили девять автомобилей.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184362/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Отобрал iPhone у жителя «Колмо». Подозреваемого задержали
За неделю в Бишкеке выявили 8 тысяч 79 нарушений ПДД
В городе Ош за неделю зарегистрировали 1 тысячу 836 нарушений ПДД
Двое бишкекчан угнали «Ладу». Их задержали по горячим следам
Заблудившегося пятилетнего ребенка в Бишкеке нашли и отвезли домой
Бишкекчанин пытался покончить с собой. Его спасли сотрудники УПСМ и МЧС
В Бишкеке задержали водителя Toyota, сбившего пешехода на улице Токтогула
Водитель Nissan врезался в две припаркованные машины и скрылся. Его задержали
В Бишкеке машины ГБР нарушают правила ПДД. За сутки задержали пятерых водителей
Езда по встречке. Водители нарушают ПДД на улице Московской в Бишкеке
Популярные новости
ГКНБ задержал руководителя информагентства &laquo;Кабарлар&raquo; ГКНБ задержал руководителя информагентства «Кабарлар»
Задержание кыргызстанцев в&nbsp;Таджикистане. Комментарий ГКНБ Задержание кыргызстанцев в Таджикистане. Комментарий ГКНБ
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
В&nbsp;офисе редакции газеты &laquo;Слово Кыргызстана&raquo; избили&nbsp;и.&nbsp;о. главного редактора В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора
Бизнес
Смотрите Лигу чемпионов на&nbsp;канале Q&nbsp;Sport Arena в&nbsp;приложении O!TV Смотрите Лигу чемпионов на канале Q Sport Arena в приложении O!TV
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
24 февраля, среда
09:15
Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вреда: в пользу ребенка Впервые с госорганов взыскана компенсация морального вр...
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился до умеренного
08:55
Милиция продолжает штрафовать стихийных торговцев вокруг Ошского рынка
08:42
В Бишкеке выявили 336 водителей с транзитными номерами, нарушающих ПДД
08:30
Местные выборы. 16 баллотирующихся в БГК партий открыли избирательные фонды
23 февраля, вторник
22:18
Проезд по автодороге Бишкек — Ош открыт
21:04
В офисе редакции газеты «Слово Кыргызстана» избили и. о. главного редактора
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: дождь со снегом
20:23
Отчим избил четырехлетнего ребенка и снял истязание на видео