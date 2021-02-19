В Бишкеке задержан грабитель, летом ворвавшийся в один из частных домов

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 31-летнего грабителя, который в июле прошлого года ворвался в один из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

«С заявлением в милицию обратилась бишкекчанка. Она рассказала, что 31 июля в 8.30 к ней в дом по улице Адышова проник неизвестный. Применив физическую силу, он завладел мобильным телефоном стоимостью 10 тысяч 500 сомов, после чего скрылся», — проинформировали в УВД.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района . Задержанный

Подозреваемого в грабеже удалось задержать спустя полгода. Решением суда он взят под арест сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.