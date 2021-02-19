22:14
USD 84.54
EUR 102.03
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке задержан грабитель, летом ворвавшийся в один из частных домов

В Бишкеке сотрудники милиции задержали 31-летнего грабителя, который в июле прошлого года ворвался в один из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

«С заявлением в милицию обратилась бишкекчанка. Она рассказала, что 31 июля в 8.30 к ней в дом по улице Адышова проник неизвестный. Применив физическую силу, он завладел мобильным телефоном стоимостью 10 тысяч 500 сомов, после чего скрылся», — проинформировали в УВД.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района . Задержанный

Подозреваемого в грабеже удалось задержать спустя полгода. Решением суда он взят под арест сроком на два месяца с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/184137/
просмотров: 346
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милиционеры уничтожили больше 50 килограммов наркотиков
Врывались в дома и угрожали хозяевам. В Караколе задержали двух грабителей
За вымогательство взятки задержан следователь УВД Ленинского района Бишкека
В Бишкеке задержан мошенник. Обещал довезти до Москвы и обманывал
В Бишкеке задержали подозреваемых в грабеже
Украли телефон за 14 тысяч сомов. В Бишкеке задержаны подозреваемые в краже
Задержана банда, совершившая больше 17 грабежей и краж в Бишкеке и области
В Токмаке ограбили пенсионерку. Подозреваемый задержан
Милиция просит опознать тело, найденное еще летом. Осторожно, фото!
В Бишкеке задержана мошенница, организовавшая финансовую пирамиду
Популярные новости
Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Караван&raquo; Миллионы убытков. ГСБЭП выявила коррупционную схему в ТЦ «Караван»
Конфликт на&nbsp;границе. Электрические столбы демонтированы Конфликт на границе. Электрические столбы демонтированы
Райымбека Матраимова вновь вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Скандал с&nbsp;радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема Скандал с радиочастотами. Выявлена очередная коррупционная схема
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите подарок! Купите смартфон в O!Store и получите подарок!
История бизнес-успеха мастера по&nbsp;работе с&nbsp;деревом История бизнес-успеха мастера по работе с деревом
Beeline снижает стоимость голосовых звонков на&nbsp;сети других мобильных операторов Beeline снижает стоимость голосовых звонков на сети других мобильных операторов
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
19 февраля, пятница
22:05
Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к подзащитному Адвокаты Эмира Чукуева пожаловались: их не пустили к по...
21:47
В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»
21:30
Строительство заправки на неописанном участке границы с Таджикистаном остановили
21:22
В Бишкеке задержан грабитель, летом ворвавшийся в один из частных домов
21:15
Кыргызстанцы теперь могут получить электронную подпись и в мини-ЦОНах