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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

В Араване мужчина пытался изнасиловать девочку. Его посадили на 14 лет

Араванский районный суд признал виновным А.у.А. в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается в решении суда.

В документе указывается, что обвиняемый, зная, что девочка малолетняя, обманом завел ее к себе домой, показал ей половой орган и стал трогать за интимные места. В суде мужчина признал свою вину.

«Обвиняемый пояснил, что увидел, как потерпевшая идет с бутылкой за молоком. Он подозвал девочку к себе, сказал, что даст ей стеклянную банку, и завел в дом. Мужчина заявил, что девочка в этот момент совсем не плакала. После совершенного преступления к нему пришел знакомый, попросил помочь с дровами, посадил в машину и привез в милицию», — указывается в приговоре.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183978/
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