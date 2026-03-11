В Узбекистане появился «черный список» насильников

В Узбекистане вводят механизм «черного списка» для лиц, уличенных в насилии и давлении на женщин и детей. Документ вступил в силу 4 марта и направлен на защиту женщин и детей, пишет Podrobno.uz.

Согласно указу, будет создана единая база данных, куда внесут тех, кто уличен в угрозах, психологическом или физическом насилии. Органы внутренних дел и прокуратура будут обязаны отслеживать таких людей и принимать меры для предотвращения повторных нарушений.

Для пострадавших женщин и детей усиливается система социальной защиты: они смогут рассчитывать на медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридическое сопровождение. Теперь ведомства будут работать согласованно, чтобы быстрее реагировать на факты насилия.

Таким образом, «черный список» должен помочь предотвратить бытовое насилие и защитить женщин и детей от новых угроз. Власти подчеркивают, что цель нововведения — укрепить гарантии безопасности и снизить риски новых случаев насилия.