20:58
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

В Узбекистане появился «черный список» насильников

В Узбекистане вводят механизм «черного списка» для лиц, уличенных в насилии и давлении на женщин и детей. Документ вступил в силу 4 марта и направлен на защиту женщин и детей, пишет Podrobno.uz.

Согласно указу, будет создана единая база данных, куда внесут тех, кто уличен в угрозах, психологическом или физическом насилии. Органы внутренних дел и прокуратура будут обязаны отслеживать таких людей и принимать меры для предотвращения повторных нарушений.

Для пострадавших женщин и детей усиливается система социальной защиты: они смогут рассчитывать на медицинскую помощь, психологическую поддержку и юридическое сопровождение. Теперь ведомства будут работать согласованно, чтобы быстрее реагировать на факты насилия.

Таким образом, «черный список» должен помочь предотвратить бытовое насилие и защитить женщин и детей от новых угроз. Власти подчеркивают, что цель нововведения — укрепить гарантии безопасности и снизить риски новых случаев насилия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365558/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
А медиков спросили? Бермет Барыктабасова о хирургической кастрации педофилов
Педагога подозревают в насилии над мальчиком. Суд вынес приговор
В Араване мужчина пытался изнасиловать девочку. Его посадили на 14 лет
Эльвира Сурабалдиева предлагает создать карту с фотографиями и данными педофилов
Пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку, соседи едва не устроили самосуд
Шорты против насильников создали в Германии
Депутатов Жогорку Кенеша просят не уходить на каникулы, не защитив детей
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Кислотные облака из&nbsp;Ирана. Дойдут&nbsp;ли они до&nbsp;Центральной Азии? Кислотные облака из Ирана. Дойдут ли они до Центральной Азии?
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
20:44
В Узбекистане появился «черный список» насильников В Узбекистане появился «черный список» насильников
20:23
В Баткене оштрафовали стройкомпанию за нарушение техрегламента
20:21
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
20:03
Британское агентство заинтересовано в строительстве кольцевой дороги в городе Ош
19:45
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на остановках, мешая автобусам