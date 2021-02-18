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Происшествия

Кыргызстанец ударил ножом медсестру одной из больниц Санкт-Петербурга

Медсестру Александровской больницы в Санкт-Петербурге ударил ножом мигрант из Кыргызстана. Об этом пишут российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел вчера на проспекте Большевиков. Преступник несколько раз ударил ножом 58-летнюю женщину, работающую медсестрой, и похитил ее сумку, в которой находились мобильный телефон и 1 тысяча 500 рублей. За нападавшим погнался прохожий и вернул сумку пострадавшей, ценности не пропали.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний кыргызстанец, с 2019 года находящийся на территории России без регистрации. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемого водворили в изолятор, возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183940/
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