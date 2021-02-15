Главу ОАО «Кыргызалтын» водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Председателя правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырзу Укубаева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Эльмырзу Укубаева взяли под стражу до 12 апреля.

Напомним, председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Эльмырза Укубаев был задержан при получении взятки в 100 тысяч сомов. По версии следствия, глава ведомства, пользуясь своим служебным положением, угрожая отстранением от занимаемой должности, ежемесячно требовал от члена совета директоров одной из подотчетных золотодобывающих компаний передавать ему 75 процентов от получаемой заработной платы.