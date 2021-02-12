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Происшествия

В Бишкеке за мошенничество задержан неоднократно судимый гражданин Пакистана

В Бишкеке за мошенничество задержан ранее неоднократно судимый 54-летний гражданин Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По данным ведомства, в отношении подозреваемого в милицию поступило три заявления. Они были поданы 26 октября 2020 года. Первый потерпевший указал, что передал гражданину Пакистана 231 тысячу сомов для покупки за границей автомашины. Второй указал, что с той же целью передал ему $4 тысячи 100. Третий — $2 тысячи 300. Никто из них не получил ни машин, ни денег.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. Задержанный по подозрению в мошенничестве гражданин Пакистана

Подозреваемый в мошенничестве был установлен и задержан криминальной милицией УВД Свердловского района.

Всех, кто пострадал от действий злоумышленника, просят обращаться в милицию: 0550102609, 0707272744; дежурная часть УВД Свердловского района Бишкека: 0312432815 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/183257/
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