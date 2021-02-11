В Кызыл-Кие в драке убили мужчину. Милиция задержала подозреваемых

В Кызыл-Кие во время драки убит мужчина. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что убийство произошло сегодня ночью. По предварительным данным, мужчину ударили камнем по голове. Пострадавший скончался в больнице, не приходя в сознание.

В пресс-службе МВД этот факт подтвердили. По сведениям ведомства, милиция задержала шестерых участников драки.

«Сегодня ночью в больницу Кызыл-Кии в тяжелом состоянии был доставлен 39-летний М.А. Не приходя в себя, он скончался в реанимации. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть» УК КР. По данному факту задержаны пять подозреваемых. Установлено, что эти граждане, находясь в одном из кафе, распивали спиртное, а затем подрались. Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств случившегося», — рассказали в МВД.